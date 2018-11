Verde Campeón

El Verde logró gritar campeón tras tres años, fue el sábadopasado tras derrotar al Ushuaia Rugby Club por 9 a 5. Fue la finaldel certamen Inicial correspondiente a la temporada 2018/2019 y deesta manera cortó con una racha ganadora del rival que llevaba cincotítulos consecutivos, justamente su última derrota había sido anteéste mismo rival en su cancha en lo que fue uno de los mejoresjuegos de la historia de las finales

El capitán José Luis Araya levanta la Copa antela alegría desbordante de sus compañeros del Verde.

RIO GRANDE.- Y alguna vez alguien debía cortar la hegemonía del Ushuaia Rugby Club, entidad que llegaba a la definición del certamen Inicial de Rugby con cinco título al hilo, y ese alguien fue el Río Grande Rugby & Hockey Club quien lo derrotó en su cancha 9 a 5 en un partido donde, lamentablemente, el viento fue protagonista y privó de ver la mejor versión de ambos.

Los primeros en salir a jugar con el viento a favor fueron los dueños de casa quienes, al igual que en la semifinal ante Universitario, regalaron la iniciativa al rival y fue a partir de José Gorosito, el principal ball carrier del Tricolor, que la visita jugó en los primeros metros del campo rival.

Recién cuando se habían disputado 5 minutos de esta primera parte, el Verde contó con un penal a su favor y con un largo despejo de su apertura Araya pudo ir a jugar a los último metros del rival, aunque falló en los primeros dos scrums y no pudo hacer valer su mayor arma de ataque que tiene en la base, nos referimos al octavo José Cortez.

De todas maneras, el hecho de tener al rival encajonado en sus últimos treinta metros le permitió tener dos penales, uno complicado por la posición y el segundo muy factible y fue así que Cristian Kohan a los 12 minutos logró abrir el tanteador para dejar el juego 3 a 0 a favor de los anfitriones.

Casi de inmediato el Río Grande volvió a jugar en campo rival, pero no tenía pelotas claras para atacar y era producto no sólo por la buena marca de la defensa sino además porque el Ushuaia le escondía la pelota con su juego de pick and go.

Recién a los 20 minuto el local tuvo un penal a favor y esta vez el que falló fue José Luis Araya, pero un momento después, tras un tackle que el defensor no liberó al tackleado, llegó un nuevo penal que Cristian Kohan acertó para ampliar las cifras 6 a 0.

Dos de los penales marrados por el Verde fueron de larga distancia, fue tanta la confianza que se tuvieron sus pateadores que no dudaron ni un instante de poner la pelota al touch, lo más cerca del ingoal rival para intentar llegar al primer try del partido, que hasta los 30 minutos iniciales no había logrado inquietar a los capitalinos.

Y recién a los 36 minutos el Verde tuvo continuidad en los metros finales, los forwards hicieron un buen trabajo para poder doblegar al rival, pero fue mejor la defensa rival que no permitió que puedan romper la línea de ventaja hasta que al ver que no podían con ellos, sí pudieron abrir una pelota clara a su apertura y Araya ensayó un drop cómodo que ingresó por el medio de las haches para colocar el 9 a 0 con el cual se fueron al descanso.

Lo mejor del Verde, en el complemento

No haber podido manejar el viento a su favor parecía que podía complicar la labor de los dueños de casa, sin embargo fue con viento en contra donde desplegaron mejor su juego y no le permitieron al rival tener la pelota o el dominio territorial, las veces que el Ushuaia pudo jugar en campo contrario no fue virtud de ellos sino equivocaciones del Verde que tiraban por tierra todos los metros ganados con penales inocentes.

El anfitrión pensó en un partido largo y en la segunda mitad colocó a uno de sus mejores hombres del pack de forwards, el Campe de Lerminat, y entre los backs ingresaron el melli Javier Gómez y el Cholito García en el fondo y así ganó en todos los sentidos.

Primero porque los delanteros jugaron un partidazo, esta vez fueron ellos los que escondieron la pelota, y tras tres o cuatro fases, la pelota se ponía en juego para los rapiditos, quienes en muchas ocasiones ganaron un sinnúmero de metros, pero nunca pudieron terminar esas jugadas y si bien ponían el juego bien adelante, luego por infracciones, volvían a sus últimos metros por los kicks de despeje del adversario.

Ushuaia no tenía la pelota y eso le hacía imposible llevar peligro a los locales, así fue la tónica de la segunda etapa, y cuando menos parecía que el Tricolor podía llegar al descuento, había tenido dos penales a su favor y los marró a ambos por lo complicado que estaba patear con ese intenso viento a su favor, después de una salida de 22 metros que le taparon al pateador, los forwards capitalinos recuperaron una pelota a cinco metros de la zona de anotación y con el apoyo de todos, lograron mediante el maul llevar al recién ingresado Joaquín Gómez para que se deje caer en el ingoal y colocar el 5-9 cuando restaban 8 minutos para el cierre.

La conversión al no ser buena, obligaba al visitante a apoyar otro try, por ello cuando tuvo un penal a su favor buscó el line en vez de los palos, y tras el local recuperar ese lanzamiento, hizo pasar los tres minutos restantes con su juego de pick and go de los delanteros que fueron los verdaderos protagonistas de la segunda etapa jugando un partidazo.

Más allá del intenso viento reinante durante todo el juego, que no dejó desarrollar lo mejor de los dos equipos, el resultado fue justo, el Verde fue mejor, tal cual lo había demostrado a lo largo de toda esta segunda parte del año, que a su vez fue la primera de la temporada 2018/2019, donde ganó todos los juegos que disputó, fueron nueve cotejos en total y los nueve los ganó de forma indiscutible por ello se le puede decir sin inconvenientes a equivocarnos, ¡Salud Campeón!

Río Grande RHC 9 – 5 Ushuaia RC

Juan Manuel Renzone 1. Guillermo Alfredo Rivas

Guido Boggio 2. Ignacio Joaquín Luis

Luciano Emanuel Mónaco 3. Walter Máscaro

Matías Rodríguez Bustamante 4. Ariel Alejandro Zuarez

Miguel Esteban Ifran 5. Martín Andrada

José Félix Escobar 6. Natanael Páez

Leronardo René Vega 7. Santiago Romero

José Orlando Cortez 8. José Gorosito

Agustín Bilardo 9. Agustín Irianni

José Luis Araya 10. Nicolás Scotto

Cristian Kohan 11. Brennan Neimann

Walter Ariel Koham 12. Facundo Ariel Zuarez

Guillermo Campos 13. Lautaro Catriel Rowland

Alejandro Mariano Gómez 14. Cristian Mansilla

Ismael Agustín Yapura 15. Leandro Herrainz

Rodrigo Garay E. Alcides Acosta

Referee: Agustín Stajocovich. Asitente 1: Matías Cena. Asistente 2: Francisco Stutz. Cancha: Río Grande Rugby & Hockey Club. Tantos primer tiempo: 12’ y 28’ penales de Cristian Kohan (RGRHC), 36’ drop José Luis Araya (RGRHC). Tantos segundo tiempo: 32’ try Joaquín Gómez (URC). Cambios en Río Grande RHC: Cristian García por Ismael Yapura; Edgardo Javier Gómez por Guillermo Campos; Francisco de Lerminat por Matías Rodríguez Bustamante y Joshua Natan Kohan por Walter Kohan. Cambios en Ushuaia RC: Alvaro Ariel Ampuero por Ariel Zuarez, Cristian Alex Zeniquel por Brennan Neimann; Matías Prost Konrad por Natanael Páez; Joaquín Gómez Jara por Ignacio Luis; Gonzalo Francisco Jofré por Cristian Mansilla; Alain Saborido por Santiago Romero. Suplentes en Río Grande: Francisco Ballesteros, Pablo Ramos, Galo Artegada y Dusan Canalis. Suplentes en Ushuaia: Tiago Montiel y Adrián Rivas. Amarillas: ST, 4’ Facundo Zuarez (URC); 37’ Joaquín Gómez (URC) y 38’ Joshua Kohan (RGRHC). Incidencias: No se registraron.

Historial – Primera división

Año/Torneo Campeón Subcampeón

1999 – Apertura Las Aguilas Río Grande RHC

2000 – Provincial Las Aguilas Río Grande RHC

2001 – Provincial Río Grande RHC Las Aguilas

2002 – Provincial Las Aguilas Río Grande RHC

2003 – Apertura Las Aguilas Río Grande RHC

2003 – Clausura Las Aguilas Río Grande RHC

2004 – Provincial Las Aguilas Río Grande RHC

2005 – Apertura Las Aguilas Ushuaia RC

2005 – Clausura Las Aguilas Ushuaia RC

2006 – Apertura Río Grande RHC Las Aguilas

2006 – Clausura Río Grande RHC Ushuaia RC

2007 – Apertura (*) Ushuaia RC Río Grande RHC

2007 – Clausura Río Grande RHC Ushuaia RC

2008 – Apertura Las Aguilas Ushuaia RC

2008 – Clausura Río Grande RHC Las Aguilas

2009 – Apertura Ushuaia RC Río Grande RHC

2009 – Clausura No se disputó

2010 – Apertura Río Grande RHC Las Aguilas

2010 – Clausura Río Grande RHC Las Aguilas

2011 – Apertura Río Grande RHC Las Aguilas

2011 – Clausura Las Aguilas Río Grande RHC

2012 – Oficial Ushuaia RC Las Aguilas

2013 – Oficial Universitario Ushuaia RC 22 – 10

2013 – Torneo de Invierno Río Grande Ushuaia RC 30 – 17

2013 – Inicial Universitario Río Grande 9 – 6

2014 – Final Ushuaia RC Universitario 43 – 6

2013/14 Temporada Ushuaia RC Universitario 16 – 13

2014 – Inicial Las Aguilas Río Grande RHC 17 – 14

2015 – Final Ushuaia RC Las Aguilas 17 – 12

2014/15 – Temporada Ushuaia RC Las Aguilas 23 – 20

2015 – Inicial Río Grande RHC Ushuaia RC 19 – 17

2016 – Final Ushuaia RC Universitario PP

2016 – Inicial Ushuaia RC Universitario PP

2017 – Final Ushuaia RC Las Aguilas 10 – 15

2017 – Inicial Ushuaia RC Las Aguilas 19 – 14

2018 – Final Ushuaia RC Las Aguilas 13 – 0

2018 – Inicial Río Grande RHC Ushuaia RC 9 – 5

* En el Apertura 2007 Río Grande RHC no se presentó a jugar la final frente al Ushuaia RC por estar en desacuerdo con la fecha de disputa, la Unión de Tierra del Fuego coronó al Ushuaia RC.

* PP = Torneo jugado por puntos a dos rondas todos contra todos.