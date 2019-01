Vecinos de Río Grande acompañaron a familiares de Juan Carlos Lucena en el reclamo por justicia

“Lucena somos todos”, con esa consigna se leyó un documento mediante el cual los vecinos reclamaron por más seguridad para que un asesinato tan cruel como el que le costó la vida a Juan Carlos Lucena no se repita. Uno de sus hijos, David, estuvo presente y dijo que “lo que le hicieron a mi papá no se lo deseo a nadie”.

RIO GRANDE.- “El derecho a la vida y a la libertad”, fue el reclamo colectivo de los vecinos que se auto convocaron ayer en la Plaza de las Américas, para acompañar a los hijos y familiares de Juan Carlos Lucena, en su reclamo por justicia a raíz del asesinato que terminó con su vida, ocurrido el domingo pasado.

Los vecinos se movilizaron por avenida San Martín hasta la intersección con avenida Belgrano, donde se concentraron y fue leído un documento, expresando el reclamo colectivo, el cual dice:

“Hoy los vecinos, de diferentes sectores sociales, políticos y gremiales nos convocamos en esta marcha Lucena somos todos. No con una lucha de interés específico, sino más bien de derecho colectivo, por una sociedad equitativa, donde todos los ciudadanos gocemos de los derechos amparados por la Constitución; el derecho a la vida y a la libertad”.

“Hoy esos derechos se ven cercenados por crímenes como el de Juan Carlos Lucena. Podemos hablar de derechos humanos, de inclusión y de tantos temas. Pero de qué nos sirven cuando se nos cercena la vida y no podemos ejercer estos derechos”.

“Las estadísticas hoy nos hablan tristemente, de una mujer asesinada cada 36 horas, niños en las calles que cada vez delinquen a más temprana edad, de abuelos asesinados por una triste limosna tras una vida de trabajo”.

“Hoy desde cada lugar, sentimos impotencia, frío, soledad, pero más triste por el desamparo que genera esta sensación de angustia donde no se puede soñar con un futuro concreto, ya que estos hechos no solo afectan a la víctima, sino a toda la familia, tanto padres, abuelos, tíos, nietos, amigos y compañeros. Tenemos la pena de vidas cercenadas repentinamente por actos crueles y sucesivos que no solo dejan cicatrices en un entorno íntimo, sino en toda la sociedad, en nuestro pueblo”.

Por último el documento reclama: “herramientas jurídicas y legislativas que permitan a los servidores públicos desenvolverse como tales y no como prisioneros de reglas que muchas veces perjudican sus propias vidas. Necesitamos herramientas reales que recrudezcan penas pero que también garanticen la autonomía judicial y que sea justicia ayer, hoy y siempre, por nuestros abuelos, padres, por nuestros hijos y nietos; y por la sociedad toda”.

“Creemos en la justicia”

David Lucena, hijo menor de Juan Carlos Lucena; estuvo presente en la marcha y recibió innumerables muestras de afecto de la gente. En diálogo con El Sureño, recordó que ese domingo él fue el último en verlo con vida, porque almorzaron juntos. “Luego lo lleve a su casa y una hora más tarde me entere de lo sucedido. Lo que le hicieron a mi padre no se lo deseo a nadie”.

Dijo que el reclamo de los familiares es “por más seguridad, porque creemos en la justicia y que se va a hacer justicia”. Además dijo que “agradezco un montón a la Policía que se movió e hizo todo muy rápido, hay muchas pruebas y no tenemos dudas que estos delincuentes se van a quedar adentro”.

Respecto a si los atacantes conocían a Lucena, David dijo que “mi padre no los conocía y por vecinos dicen que viven en el barrio. La verdad es que mi papá no tenía problemas con nadie, no era un hombre con maldad y estuvo siempre al lado de mucha gente, era muy querido por todos sus compañeros de trabajo”.

David dijo que de su papá quedan muchos recuerdos en la ciudad, porque en su paso por la Municipalidad trabajó en la construcción de la Casa de la Cultura, en el Polideportivo Carlos Margalot, en los canteros ubicados en la calle Perito Moreno y además “en casas particulares donde junto con él yo le ayudaba a hacer algunas changas”, dijo entre lágrimas.

David Lucena, hijo menor de Juan Carlos visiblemente conmocionado.