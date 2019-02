Fundatec jugará en San Juan

Del 1 al 3 de marzo, Fundatec (3º en la Zona A), tendrá como rivales en la segunda fase de la Liga A2 de Voleibol a Unión Vecinal de Trinidad, San Lorenzo de Alem y un tercer equipo que se definía anoche. La FeVA multó con cerca de $400.000 a San Lorenzo.

PUNTA. El remate de Verón da en la mano de De Nicola, en el 3-1 de Fundatec a Once Unidos.

RIO GRANDE.- Aunque anoche se jugaban cuatro partidos del sexto fin de semana, con el que finalizaba la primera fase de la Liga Argentina de Voleibol A2, Fundatec de esta ciudad (3º en la Zona A) ya conoce a dos de sus tres rivales en la próxima instancia, a jugarse del viernes 1 al domingo 3 de marzo, en San Juan: allí, por la Zona F, rivalizará con el local Unión Vecinal de Trinidad (1º en la C) y con San Lorenzo de Alem, Catamarca (4º en el mismo sector), definiéndose anoche su tercer contendiente, el 2º de la Zona B (Tucumán de Gimnasia, Paracao -Paraná- o Jujuy Vóley).

Además habrá actividad en Formosa (Policial ganó la Zona B) y en San Fernando del Valle de Catamarca, puesto que Ateneo Mariano Moreno (2º en la Zona C) reemplazará como organizador a San Lorenzo de Almagro (1º en la Zona A), una de las medidas que tomó la FeVA (Federación del Voleibol Argentino) ante la no presentación de los de Boedo ante Fundatec, el miércoles 20.

A la siguiente etapa de cuadrangulares (cuartos de final, 15 al 17 de marzo) pasarán los dos primeros, más los dos mejores terceros.

Asimismo, del 8 al 10 de ese mes, Vélez Sársfield organizará el cuadrangular de la Permanencia (que arrojará el tercer descenso a la B1). Hasta ahora lo acompañan Salta Vóley, General Belgrano y Club Rosario (este último, como mejor 6º). San Martín de Formosa (subcampeón en 2018) es el primer descendido, y Matanza Vóley debía ganar anoche para evitar ocupar la siguiente plaza, en desmedro de los rosarinos.

Ejemplificadora

El sábado al mediodía, el Tribunal de Disciplina de la FeVA resolvió multar a San Lorenzo con $50.000 y darle por perdido (0-3) el partido que debía sostener el miércoles 20, ante Fundatec, contra quien no se presentó. Además, como accesoria, lo condenó a pagar una multa de $343.200 (el valor de 78 pases de jugadores mayores de 19 años), en el término de 48 horas hábiles, tras la notificación.

Entretanto, queda en suspenso la suspensión de la afiliación por 45 días, y su correspondiente multa de $176.000 (40 VAPN M19), que se hará efectiva si no se cumplen en tiempo y forma el pago de los $393.200. Por último, se le da por perdido el derecho a organizar uno de los cuadrangulares de la segunda fase.

Sexto FS

Z Partido Res.

A Fundatec-Vélez 3-0

A Funda.-S.Lorenzo 3-0

A Fundatec-O.Unidos 3-1

B Salta V.-Jujuy V. 0-3

B Tucumán-Salta V. 3-0

B Paracao-San Martín 3-0

B Tucumán-Jujuy V.

B Paracao-Policial

C Ateneo-La Matanza 3-0

C S.Lorenzo A.-Belgrano 0-3

C U.V.Trinidad-Tunuyán 3-1

C Ateneo-Belgrano

C S.Lorenzo A.-Matanza

Zona D (segunda fase)

1° Zona A (San Lorenzo)

2° Zona C (Ateneo, Catamarca)

3° Zona B (Jujuy Vóley/Paracao/Tucumán G.)

4° Zona A (Once Unidos, Mar del Plata)

Viernes 01/03 San Lorenzo-Once Unidos

Viernes 01/03 Ateneo-3° Zona B

Sábado 02/03 San Lorenzo-3° Zona B

Sábado 02/03 Ateneo-Once Unidos

Domingo 03/03 Once Unidos-3° Zona B

Domingo 03/03 Ateneo-San Lorenzo

Zona E (segunda fase)

1° Zona B (Policial, Formosa)

2° Zona A (Villa Dora, Santa Fe)

3° Zona C (Tunuyán, Mendoza)

4° Zona B (Jujuy Vóley/Paracao/Tucumán G.)

Viernes 01/03 Villa Dora-Tunuyán

Viernes 01/03 Policial-4° Zona B

Sábado 02/03 Villa Dora-4° Zona B

Sábado 02/03 Policial-Tunuyán

Domingo 03/03 Tunuyán-4° Zona B

Domingo 03/03 Policial-Villa Dora

Zona F (segunda fase)

1° Zona C (UVT, San Juan)

2° Zona B (Tucumán G./Paracao/Jujuy Vóley)

3° Zona A (Fundatec, Río Grande)

4° Zona C (S.Lorenzo Alem, Catamarca)

Viernes 01/03 2° Zona B-Fundatec

Viernes 01/03 UVT-S.Lorenzo Alem

Sábado 02/03 2° Zona B-S.Lorenzo Alem

Sábado 02/03 UVT-Fundatec

Domingo 03/03 Fundatec-S.Lorenzo Alem

Domingo 03/03 UVT-2° Zona B

Zona G (Permanencia)

5° Zona A (Vélez Sársfield, 10 puntos)

5° Zona B (Salta Vóley, 9 puntos)

5° Zona C (General Belgrano, 6 puntos)

Mejor 6° (Zona A, Club Rosario, 5 puntos)

Viernes 08/03 Salta Vóley-Gral.Belgrano

Viernes 08/03 Vélez Sársfield-Club Rosario

Sábado 09/03 Salta Vóley-Club Rosario

Sábado 09/03 Vélez Sársfield-Gral. Belgrano

Domingo 10/03 Gral.Belgrano-Club Rosario

Domingo 10/03 Vélez Sársfield-Salta Vóley

Liga A2 – Zona A

P/Equipo Pts. J G P Sf Sc

1.San Lorenzo (BA) * 23 10 8 2 26 12

2.Villa Dora (SF) * 20 10 7 3 22 13

3.Fundatec (R.Grande) * 18 10 6 4 21 17

4.Once Unidos (MdP) * 14 10 5 5 23 24

5.Vélez Sársfield (BA) 10 10 3 7 15 23

6.Club Rosario (Ros) 5 10 1 9 9 27

Liga A2 – Zona B

P/Equipo Pts. J G P Sf Sc

1.Policial (Formosa) * 22 9 7 2 24 9

2.Tucumán Gimnasia * 18 9 6 3 20 15

3.Paracao (Paraná) * 17 9 5 4 21 14

4.Jujuy Vóley (SSJ) * 16 9 6 3 20 15

5.Salta Vóley (Salta) 9 10 3 7 14 25

6.S.Martín (Formosa) 2 10 1 9 8 29

Liga A2 – Zona C

P/Equipo Pts. J G P Sf Sc

1.U.V.Trinidad (SJ) * 25 10 8 2 27 10

2.Ateneo Moreno (Cat) * 21 9 7 2 24 10

3.Muni.Tunuyán (Mza) * 19 10 7 3 25 15

4.S.Lorenzo A. (Cat) * 9 9 3 6 14 22

5.Gral.Belgrano (BA) 6 9 2 7 7 22

6.Matanza Vóley (LM) 4 9 1 8 6 24