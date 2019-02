García Zelarayán jugará un Mundialito

Una linda noticia para el deporte de Río Grande; el joven futbolista Máximo García Zelarayán del club San Martín, fue invitado por el elenco de Los Aromos de Trelew para reforzar sus filas con vistas al Mundialito que arranca en los próximos días. El representativo patagónico jugará en la localidad de Gallipoli, en el sur de Italia próximo a la ciudad de Bari y competirán 32 conjuntos de todo el mundo.

RIO GRANDE.- El semillero de la ciudad sigue dando qué hablar, el pequeño futbolista del Club San Martín, Máximo García Zelarayán, jugará el Mundialito de Fútbol 9 en la ciudad de Gallipoli, Italia, reservado para jugadores de la categoría 2005.

El Mundialito es organizado por el Club Gallipoli que en estos momentos compite en la serie B del Calcio italiano y que ya es un clásico de la categoría, y que para esta edición contará con la presencia de 32 equipos, muchos de ellos italianos y muchos también de distintos puntos del mundo, lo que lo hace mucho más atractivo aún y que desde el 28 de febrero ya estarán en acción hasta el 8 de marzo.

Máximo, con vistas al compromiso internacional, no ha dejado de entrenar, invitado por el Centro de Rendimiento Deportivo Municipal ha realizado un linda pretemporada y ya está listo para sumarse

El pequeño valor fueguino se acercó junto a su padre a la Redacción de El Sureño para darnos algunas precisiones más de su viaje y esto fue lo que comentó:

Me imagino la alegría que tenés de poder jugar al fútbol en el Viejo Continente.

La verdad que estoy muy contento con esta invitación, con muchas ganas de aprender y sumar experiencia con chicos de la Patagonia.

¿Cómo surgió la posibilidad de sumarte a este seleccionado?

Me contactaron hace dos años en Río Gallegos mientras jugábamos un torneo de Futsal en el Boxing Club, y ahora que salió la oportunidad de jugar un Mundialito en Italia, la gente de Trelew se contactó en septiembre con Diego Yáñez. éste con la gente de San Martín, la de San Martín con mi papá, y así fue que se arregló todo para que yo pueda viajar con ellos.

¿Cómo se llama el club al que representarás?

El Club Los Aromos de Trelew será el elenco que jugará en Gallipoli (Italia), una ciudad cercana a Bari que es mucho más conocida, y ha conformado una selección patagónica con varios jugadores de distintas ciudades, pero yo seré el único representante de Tierra del Fuego en la gira. Será una semana de competencia y unos días para pasear.

¿Conocés a tus nuevos compañeros?

La verdad que no, sé que van muchos chicos de Trelew, de Puerto Madryn, de toda esa zona de Chubut, quizás haya competido con ellos en algún momento pero la verdad que ahora no me acuerdo, quizás cuando los vea sí me dé cuenta.

¿Con qué soñás en éste viaje?

Mis expectativas son muchas en este viaje, la idea es aprender, ver, mirar a los demás jugadores, como entrena Milan, Juventus, Inter que son algunos de los equipos que van a competir y sobre todo disfrutar del viaje.

Un padre orgulloso

Pedro “Titi García” además de ser el padre de Máximo, es un referente del Futsal CAFS de la década del ‘90 y principios del 2000 cuando los duelos Río Grande-Ushuaia estaban en su plenitud, los duelos con Calabaza Ullúa eran un extra en cada clásico, y por mucho tiempo fue el poste titular de un equipo lleno de estrellas donde él supo brillar gracias a su sacrificio y entrega.

Esa pasión lo lleva a hoy a seguir ligado a la disciplina, ser parte del cuerpo técnico de la Selección Mayor de Río Grande y compartir sus valores con su heredero, a quien sigue por todas partes y del que dice lo siguiente: “Siento un orgullo enorme que Máximo haya sido convocado a jugar éste Mundialito, será una experiencia única para él y la familia hizo el esfuerzo para que no esté sólo y por eso es que lo voy a acompañar gracias a que apareció su padrino Mariano Mandrini y a través de su empresa cubrió los gastos de Máximo y fue así que pudimos reunir el dinero para acompañarlo y será una experiencia increíble, yo estoy más ansioso que él como papá, porque además de poder verlo jugar, los últimos dos días de la gira son paseos por Roma, conocer el Coliseo romano y demás atractivos turísticos que son una experiencia única, algo soñado para los dos”.

Además, Titi García no quiso dejar pasar la oportunidad de agradecer a la gente que se acercó para darle una mano a él y a la familia: “La verdad que soy un agradecido a mucha gente que se ha enterado del viaje de Máximo, a El Sureño que permitirá que mucha más gente sepa del viaje de un fueguino a Europa, ni hablar del esfuerzo del padrino que le costeó el viaje a mi hijo, a la Agencia Municipal de Deportes que nos ayudó con un subsidio para Máximo, sin el apoyo de ellos hubiese sido imposible; a la familia sin dudas, ya que nadie quería que fuera sólo, no conocía a nadie y queríamos, sobre todo la mamá, que vaya alguien con él para que pueda estar contenido. Además la gente que organiza el viaje se mostró muy contenta que yo me pueda sumar a ellos ya que es un respaldo más, de inmediato me sumaron a la delegación para que pueda compartir cada momento con ellos y ser parte de la comitiva”.