Trabajadores de Badisur no desalojarán la fábrica

Lo confirmaron en un acto solidario realizado por varios gremios y sindicatos que reclamaron una solución al conflicto. La postura de los trabajadores de la empresa textil fue unánime: si no se abonan las indemnizaciones al 100 %, no desalojarán la fábrica. “De acá nos sacan muertos, no tenemos nada que perder”, dijo la representante sindical, Alejandra Zustovic.

RIO GRANDE.- Con fuerte apoyo de sindicatos, gremios y organizaciones sociales, los trabajadores de Badisur concretaron un acto en el edificio de la fábrica textil que ocupan hace un par de días a la espera de que la empresa abone las indemnizaciones según lo que dicta la ley.

La jornada de protesta tuvo apoyo de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF), del Sindicato de Camioneros, del Sindicato de Empleados Textiles de la Industria y afines (SETIA), del Sindicato Unido de Peones de Taxis (SUPETAX), de la Asociación Bancaria y autoridades de la Confederación General del Trabajo (CGT) de Río Grande.

En el lugar, la protesta sirvió además para respaldar al grupo de 25 ex empleados de la empresa que fueron recientemente despedidos. Los rumores sobre un posible desalojo -a pesar de la desmentida del Gobierno fueguino- generaron alarma entre los sindicatos que entendieron que movilizarse era una forma de amparar a los textiles.

Por otro lado, los trabajadores de Badisur aprovecharon la oportunidad para ratificar su postura: si no se pagan las indemnizaciones según lo que dictan las leyes laborales, no habrá desalojo del edificio de calle Combate de Montevideo.

No se va nadie

En el arranque del acto, la secretaria general del Sindicato de Obreros de la Industria del Vestido y Afines (SOIVA), Alejandra Zustovic, tomó la palabra y aseguró que “queremos cobrar por lo que trabajamos. Nos quieren pagar una miseria apañados por el Poder político que no interviene y que les ha permitido hacer lo que quisieron durante muchos años”.

“Nos van a sacar muertos de acá. Si el dueño de Badisur quiere recuperar la fábrica, que pague lo que corresponde”, amenazó y a su vez, precisó: “Nos ofrecieron indemnizaciones calculadas con salarios de 2017, que representan un 48 % de lo que deberíamos cobrar por ley. Es una vergüenza que tengamos que pelear de este modo por lo que nos corresponde”.

Además, enfatizó que “Acá trabajaban hombres y mujeres; madres que son único sostén de familias. Acá trabajaban matrimonios, que de un día para el otro se quedaron sin trabajo, se quedaron sin nada. Acá trabajaban empleados con mucha antigüedad, hay gente que tiene más de 18 años de experiencia”.

Para cerrar, Zustovic aseguró que “vamos a resistir todo lo que haga falta. No tenemos nada que perder, porque perdimos todo por culpa de empresarios inescrupulosos que ya vaciaron Yamana del Sur y que quieren hacer lo mismo con Badisur”.

Alejandra Zustovic reclamó la intervención del Gobierno provincial para resolver el conflicto.