VI Edición Premios Ciudad de Río Grande

RIO GRANDE.- En la tarde de ayer la Agencia Municipal de Deportes dio a conocer las 45 ternas que lucharán por el premio de Oro en la VI Edición de los Premios Ciudad de Río Grande, la velada deportiva que lleva adelante el Municipio local a través del Centro de Rendimiento Deportivo, lugar en el cual nació esta fiesta del deporte.

Diego Lassalle, gerente Ejecutivo de la AMD, será uno de los anfitriones en la Fiesta del Deporte donde estarán en juego los Premios Ciudad de Río Grande a los mejores deportistas 2018.

Los organizadores habían convocado a todas las federaciones, asociaciones, agrupaciones o clubes que llevan adelante los distintos deportes federados a presentar sus respectivas ternas con fecha límite el 1º de febrero, pero debido a que varios de los responsables de presentar las mismas se encontraban en su periodo vacacional fue que se extendió el plazo para el miércoles 21 del corriente mes, por ende ya están cerradas y no podrá sumarse ninguna disciplina que no haya cumplido con las plazos establecidos.

La VI Edición de la Fiesta del Deporte o Premios Ciudad de Río Grande, la cual se desarrollará el sábado 16 de marzo, no tendrá esta vez a la Casa de la Cultura como escenario principal como sí había ocurrido en ediciones anteriores, sino que se realizará en el Polideportivo Carlos Margalot, un espacio que ayudará a contener mayor cantidad de invitados.

Tal cual reza el reglamento de estos premios, son las entidades deportivas las encargadas de elegir a sus tres deportistas más destacados del año, y una vez que están todas las ternas formadas, son los periodistas deportivos locales quienes se encargan de seleccionar al mejor de cada una de ellas y todos los ganadores luego luchan por el premio mayor, la Llama de Oro.

Es importante recalcar este tema ya que no siempre coinciden las ternas enviadas por los responsables deportivos con los gustos de propios deportistas, familiares o bien con la mirada de los periodistas especializados que se deben ajustar a estar normas pese a que quizás, tampoco estén de acuerdo con los apellidos favoritos.

Como sucede desde su creación, estos galardones son para los deportistas que brillaron el año pasado, es decir en 2018 y a diferencia de otras ediciones todas las ternas están muy parejas y no se vislumbra un nombre cantado para adjudicarse el premio mayor; será un lindo desafío a la hora de elegir al mejor deportista de la temporada pasada.

Las Ternas 2018

Ajedrez Santiago Borbea, Francisco Lautaro Ortiz, Angel Quiroga.

Atletismo Paola Agüero, Pablo Ernaga, Joaquín Torres.

ATV Juan Carlos Gutiérrez, Andrés Gómez, Facundo Melogno.

Automovilismo Matías Saldivia, Lucas Bottán, Gustavo Gighioni.

Básquetbol Lautaro Miranda, Emanuel Nanco, Ana Carillo.

BMX Eros Pinto, Santiago Miranda, Alna Andrade.

Bochas Carlos Osvaldo Suárez, Walter Pedro Urquiza, Víctor Pousa.

Boxeo Franco Delgado, Exequiel Seruco, Yesica Caballero.

Canotaje María Dolores Villanueva, Fernando Saldivia, Valentín Durretc.

Ciclismo de Montaña Juan Pablo Romero, Angela Nieva y Sebastián Pastori.

Ciclismo de Ruta Ricardo Acosta, Juan Pablo Romero, Lucas Miranda.

Ciclismo Rural Juan Pablo Romero, Mauricio Núñez, Alejandro Barcenas.

Deporte Adaptado Bernardo Sánchez, Stefano Moyano, Yessica Pruyas.

Deportes Combinados Alejandro Barcenas, Sandra Cussigh, Leandro Pereyra.

Fisicoculturismo Walter Alarcón, Judith Gauchat, Josefina Lator.

Futsal AFA Nicolás Paredes, Tatiana Ruiz, Alejandro Godoy.

Futsal CAFS Jorge Leonel Fresia, Gabriel Sánchez, Lucas Vera.

Gimnasia Artística Melani Aguino Ríos, Elías Armando Jardín, Ashley Venier.

Gimnasia Rítmica Azul Zurita, Ivana Fernández, Belén Jaime.

Handball Julieta Azcona, Demian Sespere, Cristian Gómez.

Hockey en Línea Danilo Lambert Vilchez, José Chevallier, Sofía Mondaca.

Hockey Pista Alejandra Castilla, Matías Armando Gamarra, Ramiro Rodríguez.

Judo Valentina Szarapo, Ludmila González, Rocío Ledesma.

Jiu Jitsu Diego Mauricio Loto, Cristian Gabriel Maidana y Agustín Sepúlveda.

Karate Do Juan Ignacio Alvarez, Yair Nazar y Matías Nazar.

Karting Alexis Mendoza, Joaquín Pereyra, Rafael Buet.

Levantamiento Nicolás Rivero, Bianca Otero, Leandro Ruiz.

Lucha Olímpica Máximo Miranda, Alvaro Miranda, Horacio Oscar Miranda.

Motociclismo Nicolás Orlando, Maximiliano Aguilar, Pablo Brizuela.

Natación Francisco Picatto, Mauricio Corrales, Máximo Llamedo.

Padel Julio César Andrade, Iván Andrés Gallardo, Claudia Gabriela Andrade.

Powerlifting Analía Figueroa, Micaela López, Marcos Martínez.

Roller Free Style Marina Lucía Barros, Micaela Camacho, Martina Pacheco Silva.

Rugby José Luis Araya, Pedro Páez, Jonathan Santillán.

Skate Jeremías Portabales, Juan Manuel Bonacalza, Rodrigo Yair Anchabal.

Taekwondo ITF Gianella Alvarado, Dagmar Von der Thusen, Kevin Ponce.

Taekwondo WTF Francisco Quiroga, Priscila Fernández, Julieta Bercetche.

Tenis Tomás Romano, Lucio Lapadula, Iván Coto.

Tenis de Mesa Cristian Daniel Hernández, Cintia Antonella Rolán y Mauricio Eduardo Soto.

Tiro con Arco Renzo Monchietti, Omar Urbani, Manuel Morillas.

Tiro Deportivo Adrián Dávila, Sergio César Schneider, Marcos Quiroga.

Tiro Olímpico Romina Aylén Dávila, Melisa Alvarado, Priscila Tejada.

Turismo Rally Marcelo Surt, Héctor Vidal, Néstor Rodríguez.

Vóleibol Ignacio Pérez Rostagno, Abril Marini, Braian Ponce.

Water Polo Pablo Leandro Curbelo, Gabriel Ezequiel Frías, Miguel Angel Contreras.